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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе крестьянина дер. Терехово Харинской волости Федотовского И. С. на неправильное изъятие у него земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело о самовольной расчистке леса в Бабозерской даче крестьянином деревни Терехова Харинской волости Изотом Леонтьевым. 1871–1872 гг. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело по жалобе отставного рядового крестьянина Харинской волости деревни Терехова Федотовского Д. Н. об отказе в возвращении с военной службы его пасынка Коноплева Галакт Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Бабозерской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9842Терехово, д. каз.при рч. Озерахе и оз. Бабье.8849248784
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1447. Терехова, деревня бывшая государственная, при речке Озерихе, дворов 39, жителей 224, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2424ТереховоТереховское.Никольскийбывшие государственные902152157159
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Терехово (сс.,шк. I ст.) 3794деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 76 км. Летнее: —.Зимнее: 344 км. Летнее: —.6767
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35081Тереховодеревня59°59'с.ш.44°08'в.д.O-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608452221д Тереховодеревня