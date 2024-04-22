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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1333Старая Нагаева, деревня.при оз. Ланады, близь р. Белой.13630155765771Тп. — Мечеть 1. Училище. Тканье кулей.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
855. Нагаева Старая, деревня бывшая государственная, при озере Ланаде, дворов 183, жителей 894, 2 мечети, школа, лавка
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
29Старо-Нагаева, д. при оз. Лападе, прос. дор., 2 мечети, 2 бак. лав., х.-з. маг., ветр. мел.12030175438417Земледелие