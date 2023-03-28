деревня Константиново, деревня Константиново, Ескинская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Константиново

Ескинская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Константиново Ескинской волости Любимского уезда Иваном Ефимовичем Киржаковым за выкупаемую Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2587Константиново, д. вл.при колодцах.2626151732

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Ескинская волость
д. Константиново IX. Чуриловское общество28648Предтечевский на Соти приход
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