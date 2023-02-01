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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9002Ивановская (Федорцова), дер.при рч. Язве.4854197075Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1771. Ивановская (Федорцова), деревня бывшая государственная, при речке Язве, дворов 44, жителей 170, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) дер. Федорцова (Ивановская), на р. Язьве, шк. грам., однодн. торжки: 9 мая, 6 дек. и 26 сент., распл.Ивановское общество57148149Бывшие государственныеПравославныеРусские4018
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347966Федорцовадеревня60°20'00"56°48'00"P-40-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626440121д Федорцовадеревня