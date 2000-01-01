деревня Абудворица, деревня Абудворица, Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Абудворица

Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
3АбудворицадеревняколодецЕзерийского, православногоЕзерийскому сельскому обществу6
Себежский уезд, Соинская волость
3АбудворицадеревняколодецЕзерищенского, православногоА. Демешко, крест. , прав.1
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