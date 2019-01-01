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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Воронино Усть-Алексеевской волости о лесном наделе. 1900–1901 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 5181.
Дело по прошению крестьян дер. Воронино Усть-Алексеевской волости об исправлении владельной записи. 1901–1902 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дел Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Воронино Усть-Алексеевской волости о приобретении земли от частных владельцев при содействии крестьянского поземельного банка. 1906 г. // Г Показать все
Конец полотенца, 1920-е годы. Источник: goskatalog.ru
Конец полотенца, 1920-е годы. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Варженской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10958Воронино, д. каз.при рчч. Воронке и Романовке.56½56½113944
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3535ВорониноБогословское.Богословскийбывшие государственные5511257572
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276845Воронинодеревня60°23'с.ш.46°33'в.д.P-38-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614476151д Воронинодеревня