деревня Зимненские Выселки, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Зимненские Выселки

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Мало-Карсунская волость
389Зимненские Выселки, дер., при рч. Карсунке; н. р.1162051168197

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