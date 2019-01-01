железнодорожная станция Беглово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Беглово

Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Налючская волость
9Беглово (ст.)3-го стана, 4-го зем. уч.Мос.-Винд.-Рыб. жел. дор.66771451187железнодорожная службаМ.-В.-Рыб. ж. дор.нет сведений.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Парфинский район
314305Бегловож.-д.ст.(нп)57°55'00"32°03'00"O-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Парфинский муниципальный район, Полавское сельское поселение
49630419341ж/д ст Бегловожелезнодорожная станция

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