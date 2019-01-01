деревня Алексеевка, деревня Алексеевка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
113Алексеевка (Грачевка), сц. вл.при рч. Грачевке.555739259241Заводы конный и овчарный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Сц. Алексеевка, Грачевка тож, с пустопорожнею землею71Кн. В. М. Кугушев1903435
Сц. Алексеевка, Грачевка тож, с пустопорожнею землею71Кн. В. М. Кугушев1903435

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Грачевская волость
57. Алексеевка (Симоново, Кугушево), сельцо бывшее владельческое, при речке Грачевке, дворов 69, жителей 591

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Грачевская волость
деревня Алексеевка«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.6012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
288830Алексеевкадеревня52°25'40°49'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Первомайский сельсовет
68624435106д Алексеевкадеревня
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