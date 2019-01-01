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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
113Алексеевка (Грачевка), сц. вл.при рч. Грачевке.555739259241Заводы конный и овчарный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Сц. Алексеевка, Грачевка тож, с пустопорожнею землею71Кн. В. М. Кугушев1903435
Сц. Алексеевка, Грачевка тож, с пустопорожнею землею71Кн. В. М. Кугушев1903435
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
57. Алексеевка (Симоново, Кугушево), сельцо бывшее владельческое, при речке Грачевке, дворов 69, жителей 591
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Алексеевка«Покровско-Марфинское» п.-т. отдел.6012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288830Алексеевкадеревня52°25'40°49'N-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624435106д Алексеевкадеревня