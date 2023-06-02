деревня Опсала, Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Опсала

Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О покупке крестьянами деревни Опсала Шумской волости земли при содействии Крестьянского Поземельного банка. 1909–1910 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О выдаче крестьянам д. Опсала Шумской волости ссуд на их землеустройство за счет землеустроительного кредита. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2745Опсала, д. вл.при колодцах.555562420

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шумская волость
Опсала д.524 стан441 участок6станция Шум.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.