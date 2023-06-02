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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О покупке крестьянами деревни Опсала Шумской волости земли при содействии Крестьянского Поземельного банка. 1909–1910 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О выдаче крестьянам д. Опсала Шумской волости ссуд на их землеустройство за счет землеустроительного кредита. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2745Опсала, д. вл.при колодцах.555562420
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Опсала д.524 стан441 участок6станция Шум.