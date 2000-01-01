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Великий-мыс

Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
нет данных
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Великий-мыс4819

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Ленская волость
1935. Великий Мыс (Большой Мыс), деревня бывшая государственная, при речке Икаихе, дворов 24, жителей 156, часовня
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