посёлок станции Павелец-2, Скопинский район, Рязанская область (на 2018) — Familio

Павелец-2

Скопинский район, Рязанская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3179Павелец, с. каз.при р. Верде.1616195889889Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Павелецкая волость
1210. Павелец, село бывшее государственное, при речке Верде, дворов 290, жителей 2091, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа, стан Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Павелецкая волость
село Павелец21824739615125704572211426сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Павелецкая волость
Сызр.-Вяз ж. д. стан Павелец 1-й8511при р. Верде31386994213Павелец.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
331694Павелец-2пос.ст.53°50'с.ш.39°13'в.д.N-37-079

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