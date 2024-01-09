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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о незаконном аресте крестьянина д. Чикшино Двиницкой волости Кадниковского уезда Н. Казначеева полицейским надзирателем г. Грязовца Поповым. 1898 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело о запрещении уездным исправником крестьянам д. Чекшино Двиницкой волости Кадниковского уезда Тарелкину П. Ф. и Евграфову А. Е. рубки леса в их даче. 1908 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 596. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Двиницкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4234Чекмино, д. разновед.при р. Шореге.24½1½327283Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
681. Чекшина (Чекмина), деревня бывшая владельческая, при речке Шороге, дворов 33, жителей 165, часовня, лавка, почтовая станция, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6729ЧекшиноЧекшинск.ТроицкийВолоцкого20,5149105104
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Чекшино33153деревняРусские53115121236
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Чекшино (сс,скков,I торг. зав.,почтов. агент.,шк. I ст.,библ.,изба-чит.,милиц. уч.) 4067деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.4853
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34122Чекшинодеревня59°40'с.ш.40°34'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638424101д Чекшинодеревня