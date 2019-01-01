деревня Лихаревка 1-я, деревня Лихаревка 1-я, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Лихаревка 1-я

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
511Лихаревка, д. вл.при вершине Лихареве и колодце.383545189171

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Никольско-Кабаньевская волость
деревня 1-е Лихаревское«Алешковское» п.-т. от.4120
деревня 2-е Лихаревское«Алешковское» п.-т. от.3821

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
288873Лихаревка 1-ядеревня51°42'41°57'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Шпикуловский сельсовет
68604470133д Лихаревка 1-ядеревня
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