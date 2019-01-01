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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11711Красное, с. вл.при рч. Красновке.46426131119Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
587. Красное, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 155, церковь православная, школа, 2 постоялых двора, лавка, ярмарка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
348КрасноеВладельческая усадьба45518099Церковь, земская школа, ярмарка 21 ноября, 3 мелочных лавки, казен. винная лавка, кузня, две красильни.
349КрасноеДеревня45324
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177217Красноедеревня54°58'00"34°39'00"N-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435136д Красноедеревня