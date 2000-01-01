деревня Любеничи, деревня Любеничи, Суббочинская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Любеничи

Суббочинская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Нюбинич Суббочинской волости Новоладожского уезда Петра Васильева на отмену уездным съездом приговора крестьян о приеме зятя его Ионы Горшова в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3313Любеничи, д. каз. и вл.при р. Ояте.11661133940

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Суббочинская волость
Нюбиничи Корсакова дер.11З3 стан6164 участок58станция Алеховщина.
Нюбиничи соб. д.11З3 стан6164 участок58станция Алеховщина.
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