городской посёлок Порозово, Свислочский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Порозово

Свислочский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Порозовская волость
288. Порозово, местечко бывшее государственное, при реке Росси, дворов 129, жителей 897 и мещ. 571, волостное правление (уездный город 28), церковь православная, костел, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Волковысский уезд, Порозовская волость
местечко Порозово8821047826359192816113539147

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Порозовская волость
ПорозовоМестечко2430322828Порозово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Свислочский район
гп Порозово1119

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Свислочский район, Порозовский сельсовет
гп Порозово607

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