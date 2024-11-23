деревня Дубровинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дубровинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ембовской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5220Дубровинская, д. вл.при р. Ембе.1746432122128

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Дубровинская или Заречье или Патрикеевская34Анна Петр. Набокова11729
Д. Дубровинская или Заречье или Патрикеевская34Анна Петр. Набокова11729

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ембская волость
682. Дубровинская (Заречье), деревня бывшая владельческая, при речке Ембе, дворов 35, жителей 259, 2 часовни, 2 лавки. В 2 верстах — волостное правление (уездный город 17 Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Ембская волость
118ЗаречнаяДубровинск.НикольскийСахарова140362175167

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Мишутинский сельсовет
Дубровинская (Зарачье,шк. I ст.)182деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: 87 км.Зимнее: 210 км. Летнее: 232 км.7171

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33974Дубровинскаядеревня60°28'с.ш.41°15'в.д.P-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Мишутинское сельское поселение
19618428131д Дубровинскаядеревня

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