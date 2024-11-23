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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Ембовской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5220Дубровинская, д. вл.при р. Ембе.1746432122128
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Дубровинская или Заречье или Патрикеевская34Анна Петр. Набокова117—29
Д. Дубровинская или Заречье или Патрикеевская34Анна Петр. Набокова117—29
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
682. Дубровинская (Заречье), деревня бывшая владельческая, при речке Ембе, дворов 35, жителей 259, 2 часовни, 2 лавки. В 2 верстах — волостное правление (уездный город 17 Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
118ЗаречнаяДубровинск.НикольскийСахарова140362175167
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дубровинская (Зарачье,шк. I ст.)182деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: 87 км.Зимнее: 210 км. Летнее: 232 км.7171
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33974Дубровинскаядеревня60°28'с.ш.41°15'в.д.P-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618428131д Дубровинскаядеревня