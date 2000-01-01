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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1228Хитровка, д. вл.при рч. Черни.282242257238Маслобоень 4. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
362. Хитровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Черни, дворов 82, жителей 657
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Хитровка (деревня)12Почтовое отделение Гремячее Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6969ХитровкадеревняПлосковскийрк. ЧерньВсего: 131. Крестьянского типа: 131.27637565128.810.62Комаричи, М.-К.-В. ж. д.: 53,3 км.п.-т. а. Шамшево: 11,1 км.Шк. I-ой ст.; лик/п.