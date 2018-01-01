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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1294Мустафинка, д. вл.при рч. Тютняре.1423106329352
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
Д. Мустафинка33Камилла Ив. Радищева27—8
Д. Мустафинка48Юл. Вас. и дети ее Петр и Елиз. Ник. Мустафины и Елиз. Петр. Тюрикова28389
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
625. Мустафинка, деревня бывшая владельческая, при речке Тютняре, дворов 157, жителей 818