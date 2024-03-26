другой Игеевская, другой Игеевская, Оброчных Чувальщиков волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Игеевская

Оброчных Чувальщиков волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Вагайская волость
Игеевския (Мало-Соусканския) т. юр. (см. № 733)3713
Тобольский уезд, Оброчных Чувальщиков волость
Игеевския (Мало-Соусканския) т. юр. (см. № 733)53
Тобольский уезд, Тукузская волость
Игеевския т. юр. (см. № 733)13031
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