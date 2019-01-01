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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1871Горностаевка, с. вл.при пруде и руч. безымянном.303049303303Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Горностаево и Д. Выселок11Дмитр. Алекс. Дьяков243—43
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
674. Горностаевка, село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 510, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 8 лавок, синильня, базар по Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Горностаевка11216118271232391639067822[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Горностаевка № 1-й и 2-й село3137при ручье без имени1063383737118121—волостн. правл.Церк. дер., церк. шк., 2 крас. и 2 мелоч. лав., 2 синельн. зав., баз. по Воскр. ярм. 1 окт., каз. вин. лавка, богад. без призр.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
174Горностаевкасело54°05'с.ш.38°46'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617415111с Горностаевкасело