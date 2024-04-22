село Шушваловка, село Шушваловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шушваловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2332Шушваловка, с. вл., каз. и казач.при оз. Остром.4124237665733Церковь православная 1.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Мозолеевская волость
21.0Шушваловка селоШушваловское козаков853
21.0Шушваловка селоШушваловское казенных крестьян853
21.0Шушваловка селоШушваловское крестьян собственников 1-ое853
21.0Шушваловка селоШушваловское крестьян собственников 2-ое853
21.0Шушваловка селоШушваловское крестьян собственников 3-ье853

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17994Шушвалівкаселор-н Глобинськийсільрада Пронозівська
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