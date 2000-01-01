село Софьино, село Софьино, Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Софьино

Усманский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2932Софьино (Хворостянка, Мясново), с. вл.при безымянном ручье.504060474510Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Пушкинская волость
1167. Хворостинка (Софьино), село бывшее владельческое, дворов 115, жителей 756, церковь православная, школа, станция железнодорожная
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