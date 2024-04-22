село Имангулово Второе, село Имангулово Второе, Октябрьский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Имангулово Второе

Октябрьский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Имангуловская волость
115. Имангулова 2-я, деревня бывшая государственная, при реке Салмыше, дворов 68, жителей 544, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Октябрьский район
72458Имангулово Второесело52°11'с.ш.55°22'в.д.N-40-135
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