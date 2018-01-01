другой Вершинка, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Вершинка

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1123Вершинка (Кауц), колон. нем.при рч. Вершинке.9547101685675Церковь лютеранская 1. Училище. Заводов кожевенных 3. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Олешинская волость
563. Вершинка (Кауц), селение колонистов, при речке Вершинке, дворов 150, жителей 1476, церковь лютеранская, школа, 2 лавки, 2 кожевни, 5 ветряных мельниц

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