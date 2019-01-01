деревня Ракитня-2, деревня Ракитня-2, Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ракитня-2

Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Смоленский район
214782Ракитня-2деревня54°48'00"31°50'00"N-36-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Гнездовское сельское поселение
66644421156д Ракитня-2деревня
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