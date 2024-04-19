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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1052Старые Мочалеи, д. удел. и лашм.при рч. Мочалейке.6018106404352Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
744. Ст. Мочалеи, деревня бывшая государственная, при речке М. Медяне, дворов 155, жителей 935, 2 мечети, школа
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
437Старые Мочалеи, дер., при рч. Медянке; н. т. 25860274856756
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Мочалеи Стар. дер.259Н.-Мочалеев. 1717Кр.-Остр. Сергач. у. 1732200
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19092Старомочалеисело55°25'45°55'N-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Новомочалеевский сельсовет
22645440111с Старомочалеисело