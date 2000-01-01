хутор Болоша, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Болоша

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Багоша, им. (Пржеменецкого), жит. 44 (23 м. 21 ж.), дес. 260, у. гор. 32 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Подбродье 10 в.
Багоша Новая, им. (Пальковской), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 80, раз. см предыдущ.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
х. Болоша1

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