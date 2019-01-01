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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Семеновское Васильевской волости Мышкинского уезда Иваном Алексеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1882–1883 гг. // Показать все
Дело о выдаче ссуды обществу крестьян деревни Иванисова, Ермоловской волости Угличского уезда, для покупки крестьянина Мышкинского уезда, Васильковской волости, деревни С Показать все
Дело о выдаче ссуды Потопчинскому товариществу для покупки земли в Угличском уезде у крестьянина Мышкинского уезда, Васильковской волости, деревни Семеновской И. М. Орало Показать все
Дело о выдаче ссуды обществу крестьян деревни Текленева, Ермаковской волости, Угличского уезда, для покупки земли в Угличском уезде у крестьянина Мышкинского уезда, Васил Показать все
Дело о причислении в Мологское купечество мещанина Мышкинского уезда, Васильевской волости, дер. Семеновской Сергея Оралова. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
Дело по обвинению по 129 ст. уголовного уложения крестьянина деревни Семёновской Васильковской волости Мышкинского уезда Ивана Максимовича Орлова. 1905–1906 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4302Семеновская, д. вл.при прудах.452440176196
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СеменовскоеXXIV. Семеновское общество253384—86Ждановский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129509Семеновскоедеревня57°35'37°37'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422176д Семёновскоедеревня