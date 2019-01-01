деревня Семёновское, деревня Семёновское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Семёновское

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Семеновское Васильевской волости Мышкинского уезда Иваном Алексеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1882–1883 гг. // Показать все
Дело о выдаче ссуды обществу крестьян деревни Иванисова, Ермоловской волости Угличского уезда, для покупки крестьянина Мышкинского уезда, Васильковской волости, деревни С Показать все
Дело о выдаче ссуды Потопчинскому товариществу для покупки земли в Угличском уезде у крестьянина Мышкинского уезда, Васильковской волости, деревни Семеновской И. М. Орало Показать все
Дело о выдаче ссуды обществу крестьян деревни Текленева, Ермаковской волости, Угличского уезда, для покупки земли в Угличском уезде у крестьянина Мышкинского уезда, Васил Показать все
Дело о причислении в Мологское купечество мещанина Мышкинского уезда, Васильевской волости, дер. Семеновской Сергея Оралова. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
Дело по обвинению по 129 ст. уголовного уложения крестьянина деревни Семёновской Васильковской волости Мышкинского уезда Ивана Максимовича Орлова. 1905–1906 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4302Семеновская, д. вл.при прудах.452440176196

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. СеменовскоеXXIV. Семеновское общество25338486Ждановский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
129509Семеновскоедеревня57°35'37°37'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422176д Семёновскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close