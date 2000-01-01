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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе надельной земли крестьян хуторского участка крестьянке Анне Федоровой дер. Беглово Которской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный ис Показать все
Об отводе крестьянкам А. Федоровой и Александровой хуторского и отрубного участка из надельной земли общества крестьян д. Беглово Которской волости Лужского у. 1913–1914 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2140Беглово, д. вл.при ключах.40243911
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Беглово4Тиран15—3
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бешово (Беглово) д.463 стан2775 участок9станция Плюсса, Северо-Западные железной дороги