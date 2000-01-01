деревня Беглово, Которская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Беглово

Которская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе надельной земли крестьян хуторского участка крестьянке Анне Федоровой дер. Беглово Которской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный ис Показать все
Об отводе крестьянкам А. Федоровой и Александровой хуторского и отрубного участка из надельной земли общества крестьян д. Беглово Которской волости Лужского у. 1913–1914 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2140Беглово, д. вл.при ключах.40243911

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Беглово4Тиран153

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Которская волость
Бешово (Беглово) д.463 стан2775 участок9станция Плюсса, Северо-Западные железной дороги

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