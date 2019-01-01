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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О кр. дер. Васильева, Елюшинской вол., Шуйского у., Владимирской губ., Сергее Иванове Кислякове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 19. Дело 690.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5839Василево, д. вл.при рч. Шартме.2511307283Фабрик 2.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6660Васильево деревня16527123201
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588963Василеводеревня56°59'41°11'O-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24607460131д Василеводеревня