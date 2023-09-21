агрогородок Мотневичи, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Мотневичи

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Чечерская волость
467. Мотневичи, деревня бывшая владельческая, при озере Мотневичском, дворов 86, жителей 506, ветряная мельница, водяная мельница

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Ровковичский сельсовет
д Мотневичи395

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Ровковичский сельсовет
аг. Мотневичи191

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