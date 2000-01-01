деревня Старая Мыза, Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Старая Мыза

Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
3962Старая Мыза, д. каз.при р. Ижоре.13243117132

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Изворская волость
565. Старая Мыза, деревня бывшая государственная, при реке Ижоре, дворов 45, жителей 280, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Ижорская волость
Старая Мыза д.131 стан1632 участок22станция Колпино.

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