деревня Сотьма, деревня Сотьма, Переславская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Сотьма

Переславская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьян деревни Сотьмы Переславской волости с общества крестьян Твердилкова Елизаровской волости убытков от пастьбы скота по их лесной сече. // Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Сотьма Переславской волости Ф. Ф. Сергеева об имущественном и семейном разделе с отцом Ф. П. Сергеевым. 1903 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3763Сотьма, д. каз.при рч. Сотьме.1515185360

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Переславская волость
4528Сотьма деревня118181431515
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