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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о пересрочке выкупного долга по с. Любишки Соколовской вол. Пошехонского у. 1905 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 1566.
Дело о выдаче данной Масленникову Григорию Ивановичу, крестьянину д. Любишка Соколовской вол. Пошехонского у. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1 Показать все
Дело о выдаче ссуды 420 рублей Шульгинскому 2-х домохозяев товариществу крестьян, Грязовецкого уезда, Пафиловской волости, деревни Щекина, сроком на 18 лет для покупки у Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5599Любимка, д. вл.при рч. Соколовке.3737365
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛюбишкаXXXII. Юровское обществосмотри № 3