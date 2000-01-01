деревня Любишка, деревня Любишка, Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Любишка

Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о пересрочке выкупного долга по с. Любишки Соколовской вол. Пошехонского у. 1905 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 1566.
Дело о выдаче данной Масленникову Григорию Ивановичу, крестьянину д. Любишка Соколовской вол. Пошехонского у. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1 Показать все
Дело о выдаче ссуды 420 рублей Шульгинскому 2-х домохозяев товариществу крестьян, Грязовецкого уезда, Пафиловской волости, деревни Щекина, сроком на 18 лет для покупки у Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5599Любимка, д. вл.при рч. Соколовке.3737365

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Соколовская волость
д. ЛюбишкаXXXII. Юровское обществосмотри № 3
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