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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Хеймо, Узьминской волости, Гдовского уезда, С. Назарова на волостного старшину. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Об обмене земли между крестьянами д. Хеймо Узьминской волости Гдовского уезда Е. Петровым и Т. Лаврентьевым. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян сел. Хеймо Узьминской волости Гдовского у. 1909–1910 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О разверстании на хуторские участки надельной земли деревни Хеймо Узьминской волости. 1910–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
Уставная грамота, выданная женой ген. -м. Е. Д. Короткевич крестьянам деревни Хеймы Узьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1644Хеймо, д. вл.при руч. Холодном.673092734
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Хеймо д.802 стан48105 участок45почтовое отделение Тросно.