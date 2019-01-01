деревня Родионовка, деревня Родионовка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Родионовка

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству нижнего чина из крестьян деревни Родионовки Красно-Хуторской волости Николая Елисеевича Безюкина о назначении пенсии. 1916 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Документы о предоставлении льгот переселенцам дер. Родионовки Красно-Хуторской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р2088. Опись 1. Дело 588.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
613Родионовка, д. вл.при вершине безымянной.661356204228

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Красно-Хуторская волость
деревня Родионовка«Мучкапская» поч.-т. контора6612

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
288754Родионовкадеревня51°56'42°28'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Краснокустовский сельсовет
68618415131д Родионовкадеревня
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