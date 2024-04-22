село Покровское, село Покровское, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Покровское

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
689Покровское (Ермаковское, Ермакова, Селище), с. вл.при руч. Слюнке.25станов. кварт.28204208Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Знаменская волость
136. Ермолово (Гермаково, Ермаково, Ермаковское Селище, Покровское) и Высокое, села бывшие владельческие и государственные, при речках Рыдани и Слюнке, дворов 105, жителе Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Знаменская волость
Покровское (село)16Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
292255Покровскоесело53°19'с.ш.35°41'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Коптевское сельское поселение
54620420106с Покровскоесело
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