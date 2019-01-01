деревня при железнодорожной станции Ермолино, деревня при железнодорожной станции Ермолино, Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ермолино

Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня при железнодорожной станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Горицкая волость
6582Ермолино станция Ш.-И. железной дороги2071343115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ивановский район
589893Ермолинодеревня57°05'41°15'O-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Тимошихское сельское поселение
24607468126д ж/д ст Ермолинодеревня при железнодорожной станции
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