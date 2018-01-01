сельцо Новые Озерки, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Новые Озерки

Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1185Озерки, сц. вл.при безымянной речке.552091261270

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
Сц. Озерки26Фед. Мих. и Алек. Мих. Мотовиловы1331342

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Кулясовская волость
648. Озерки, деревня бывшая владельческая, при речке Камишкирке, дворов 72, жителей 529

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