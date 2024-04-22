село Кустын, село Кустын, Брестский уезд, Гродненская губерния (на 1913) — Familio

Кустын

Брестский уезд, Гродненская губерния (на 1913)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Лыщицкая волость
115. Кустын, село бывшее владельческое, при урочище Бореуковщизна, дворов 22, жителей 197, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, ветряна Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Лыщицкая волость
КустынСело2733262Брест
КустынИмение253326½Брест
КустынИмение383326½Брест
КустынФольварок93324½½Брест

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Брестский уезд, Лыщицкая волость
село Кусты
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