- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Цна, з., жит. 20 (9 м. 11 ж.), дес. 13, у. гор. 10 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 54 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Цня, л. стор. (Ржевусского), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 866, у. гор. 10 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 12 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Цна2
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Цна3