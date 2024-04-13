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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Полонный-ГрудьДеревня36411515Пружаны
Полонный-ГрудДеревня12411516Пружаны
Полонный-ГрудОколица16411516Пружаны
Полонный-Груд IИмение13411515Пружаны
Полонный-Груд IIИмение6411415Пружаны
Полонный-Груд IIIИмение12411515Пружаны