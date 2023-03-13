хутор Вихлянцевский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Вихлянцевский

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Михайловская станица
797Вихлянцевский 1-й половины хутор, Михайловской станицы, при реке Панике11327974324282 хут. пр., церк.-пр. уч.6744023
798Вифлянцевский 2-й половинь хутор, Михайловской станицы, при реке Панике621880239237Хуторское правление6744023

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
14935Вихлянцевскийхутор50°57,0' с.ш.41°36,0' в.д.M-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Вихлянцевское сельское поселение
18654432101х Вихлянцевскийхутор

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