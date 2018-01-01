село Биктимировка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Биктимировка

Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
892Бектемировка (Бахтимуровка), д. каз.при рч. Сухой Березовке.4221100249283Магометанская мечеть. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Воскресенская волость
400. Бектемировка, деревня бывшая государственная, при речке Мокрой Березовке, дворов 60, жителей 746, мечеть, школа, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Воскресенский район
44538Биктимировкасело51°56'с.ш.46°51'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Воскресенский муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
63612408111с Биктимировкасело

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