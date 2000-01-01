деревня Турлово, деревня Турлово, Монаковская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Турлово

Монаковская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3487Турлово, д. вл.при колодцах.371345125129

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Черновская волость
1220. Турлова, деревня бывшая владельческая, при реке Ундороге, дворов 45, жителей 269, 2 шорн. зав., 2 дегтярных завода

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Монаковская волость
4122Турлово деревня28457168417
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