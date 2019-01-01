деревня Усть-Малой, деревня Усть-Малой, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Усть-Малой

Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Ново-Удинская волость
680Усть-Молойская д.крестьяне124
680Усть-Молойская д.поселенцы25

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Усть-Удинский район
627492Усть-Малойдеревня53°57'103°40'N-48-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Усть-Удинский муниципальный район, Новоудинское сельское поселение
25646428106д Усть-Малойдеревня
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