монастырь Монастырское, монастырь Монастырское, Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911) — Familio

Монастырское

Верхне-Инбацкий участок, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
монастырь
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
557Монастырское, с. каз.при р. Енисее.405430122933Монастырь. Церковь православная 1. Часовня 1.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Верхне-Инбацкий участок
2362Монастырское, ст., на р. Енисее; церк.; миссион. шк.135652До Енисейска верст: 1050. До Туруханска верст: 40
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