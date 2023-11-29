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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Холезево, Хваловской волости, Новоладожского уезда, В. Иванова в крестьяне д. Немятово. 1893 г. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Халезево Хваловской вол. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьянина д. Халезево Хваловской волости И. Егорова на постановление уездной комиссии об утверждении проекта разверстания на отрубные участки собственной земл Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2906Халезево (Подгорное Халези), д. вл.при колодце.4535122934
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Мелекса, Коленец, Барку, Халезево3Н. И. Апрелева2876118
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
445. Халезева-Новина, деревня бывшая государственная, дворов 4, жителей 25, 3 кожев. зав.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Халезево д. 385 стан2163 участок21станция Колчаново.
Халезево Новина д.385 стан2053 участок20станция Колчаново.